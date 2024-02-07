Союзники США в Европе и Азии существенно расширили поддержку Украины: что известно, — ISW

Южная Корея планирует в 2024 году подписать контракт с производителем Poongsan на массовый выпуск снарядов калибра 155-мм с дальностью до 60 км. По сообщениям аналитиков, Сеул начал непрямые поставки артиллерийских боеприпасов Украине в начале 2023 года.

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Союзники Соединенных Штатов в Европе и Азии значительно активизировали свои усилия по поддержке Украины. Президент Европейского совета Шарль Мишель 6 февраля заявил, что Европейский совет и парламент достигли предварительного соглашения об учреждении нового единого специализированного инструмента – Украинского фонда (Ukraine Facility). Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 6 февраля.

В рамках нового проекта планируют распределять недавно объявленный пакет помощи от ЕС на 50 миллиардов евро.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе начнут пополнять Украинский фонд с марта 2024 года.

Представители немецкой оружейной компании Rheinmetall 5 февраля анонсировали планы по отправке в Украину в 2024 году десятков тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, десятков боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1A5 и систем ПВО Skynex (количество единиц не уточнялось).

В Управлении программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи 6 февраля заявили о планах подписать в 2024 году контракт с производителем боеприпасов Poongsan на массовый выпуск снарядов 155-мм с увеличенной дальностью до 60 километров.

По сообщениям, Южная Корея начала непрямые поставки артиллерийских снарядов Украине в начале 2023 года. Киев может их получать через европейские союзные страны.

Напомним, что накануне лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл назвал "мертворожденным" законопроект, куда входят и 60 млн для Украины.

Также сообщалось, что посол Украины в США рассказала, как Вашингтон планирует распределить помощь в 2024 году.