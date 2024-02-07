Союзники США в Європі та Азії суттєво розширили підтримку України: що відомо, — ISW

Південна Корея планує у 2024 році підписати контракт із виробником Poongsan на масовий випуск снарядів калібру 155-мм з дальністю до 60 км. За повідомленнями аналітиків, Сеул почав непряме постачання артилерійських боєприпасів Україні на початку 2023 року.

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Союзники Сполучених Штатів у Європі та Азії значно активізували свої зусилля з підтримки України. Президент Європейської ради Шарль Мішель 6 лютого заявив, що Європейська рада і парламент досягли попередньої угоди про заснування нового єдиного спеціалізованого інструменту — Українського фонду (Ukraine Facility). Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 лютого.

У рамках нового проєкту планують розподіляти нещодавно оголошений пакет допомоги від ЄС на 50 мільярдів євро.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Євросоюзі почнуть поповнювати Український фонд з березня 2024 року.

Представники німецької збройової компанії Rheinmetall 5 лютого анонсували плани щодо відправлення в Україну 2024 року десятків тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155-мм, десятків бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5 та систем ППО Skynex (кількість одиниць не уточнювали).

В Управлінні програм оборонних закупівель (DAPA) Південної Кореї 6 лютого заявили про плани підписати у 2024 році контракт із виробником боєприпасів Poongsan на масовий випуск снарядів 155-мм зі збільшеною дальністю до 60 кілометрів.

За повідомленнями, Південна Корея почала непряме постачання артилерійських снарядів Україні на початку 2023 року. Київ може їх отримувати через європейські союзні країни.

Нагадаємо, що напередодні лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл назвав "мертвонародженим" законопроєкт, куди входять і 60 млн для України.

Також повідомлялося, що посол України у США розповіла, як Вашингтон планує розподілити допомогу у 2024 році.