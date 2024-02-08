"Вы не на войне": в ЕС призвали прекратить поставлять боеприпасы другим странам, кроме Украины

Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС приостановить экспортные контракты в другие государства. Это будет оптимальным вариантом для быстрого наращивания поставок ВСУ.

Европейский Союз не передаст Украине обещанный 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. Поэтому в ЕС призывают производителей снарядов не поставлять изделия никому, кроме Киева. Об этом сообщает Zone Militare.

К концу 2023 года только треть обещанных снарядов ЕС было поставлено Украине. Комиссар по вопросам внутреннего рынка и промышленности Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз достигнет цели производства 1 млн снарядов в год к марту или апрелю 2024 года.

"Мы будем продолжать совершенствовать наши производственные мощности, вероятно, около 1,3-1,4 миллиона на конец этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году. С этой мощностью производить миллион снарядов мы должны обеспечить, чтобы большинство направлялось в Украину как приоритет. Потому что именно там есть насущная необходимость", — заявил Бретон.

Также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украину нужно поддерживать столько, сколько нужно. Лучшим вариантом для наращивания поставок боеприпасов в ВСУ Боррель назвал приостановление экспорта в другие страны, кроме Украины.

"Лучший способ продать больше в Украину или сделать большие пожертвования — это сказать другим: "пожалуйста, подождите, вы не на войне, можете подождать несколько месяцев. И перенаправить это производство в сторону Украины. Это политическое решение, которое должны принять страны-члены", — заявил Боррель.

В издании обращают внимание, что вопрос приостановления экспорта боеприпасов может подвергать возможным штрафным санкциям и потеря рынков. Сейчас 11 стран в пределах ЕС имеют производственные мощности для производства артиллерийских снарядов: Чехия, Германия, Болгария, Хорватия, Франция, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания и Швеция.

Напомним, 8 декабря в США заявили, что из-за нехватки боеприпасов украинским военным приходится выбирать цели.

7 февраля в ISW сообщили, что американские союзники в Европе и Азии существенно расширили поддержку Украины.