"Очень горячо и сложно": в МВА сообщили о "безумных разрушениях" в Авдеевке (видео)

Глава городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что враг в основном применяет ФАБ-500, переделанные в КАБы, и многоэтажки "складываются как карточные дома".

Российские оккупанты круглосуточно обстреливают и бомбардируют Авдеевку, пытаясь уничтожить ее полностью. В городе нет уцелевших зданий, которые могли бы служить надежным укрытием от атак противника. Об этом рассказал председатель Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире "Мы-Украина".

"Сейчас враг в основном применяет ФАБ-500, переделанные в КАБы, и многоэтажные дома складываются как карточные дома. Где часто под завалами в этих подвалах остаются люди, и мы не имеем возможности их оттуда достать. Поэтому нет такого здания, нет такого подвала или хранилища, которое бы удержало удары, которые сейчас происходят круглосуточно по городу", — рассказал глава МВА.

По словам руководителя МВА, в городе также не хватает волонтеров, которые помогают эвакуировать гражданских.

"Кроме "Белого ангела", полиции и представителей военной администрации, есть определенный круг волонтеров, которые помогают. Но позавчера один из них — Влад Маховский — был ранен. Враг бил FPV-дроном, он видел, что это за машина. На ней написано "эвакуация" и "волонтер". Маховский на бронежилете показывал свою наклейку, но они прицельно били в него", — рассказал он.

Кроме того, Барабаш отметил, что за прошедшие сутки вражеские силы совершили более полусотни массированных обстрелов и сбросили на город около 30 КАБов.

"Вообще, если посчитать с начала этого года, с 1 января, уже было более 800 авиабомбовых ударов сугубо по территории города, речь не идет о каких-то близлежащих населенных пунктах. Разрушения безумные, каждый день город меняется", — добавляет Барабаш.

По его словам, российские оккупанты "давят со всех направлений", и нет ни одного участка города, где было бы "более-менее спокойно".

"Враг штурмует очень большими силами, сейчас пока погодные условия не позволяют им применять технику. Но мы понимаем, что как только спадут морозы поедет и техника и будет еще намного сложнее. Очень горячо, очень сложно, ситуация на некоторых участках просто нереальная", — рассказал он.

По состоянию на утро 8 февраля, как уточнил глава Авдеевской МВА, в городе остается 941 гражданский человек.

Напомним, как сообщили аналитики DeepState 5 февраля, имеют продвижение на севере города Авдеевка Донецкой области, за который сейчас идут ожесточенные бои. Они закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, а передовые подразделения врага сейчас находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город. Генштаб ВСУ в утренней сводке ничего не сообщил о возможном продвижении ВС РФ.