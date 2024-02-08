Железное решето: в РФ показали изуродованный танк Т-90 после удара украинского БПЛА (фото)

Машина противника получила многочисленные повреждения металлических решеток, которые защищают от атак дронов-камикадзе. Также заметны элементы динамической защиты "Контакт-1", которые сработали в момент удара.

Российские пропагандисты показали последствия удара украинского дрона-камикадзе по новейшему танку Т-90М "Прорыв". На кадрах видно масштабные повреждения российского ОБТ, получившего прямое попадание FPV-дрона украинских бойцов. Опубликованные фото прокомментировали 8 февраля обозреватели Defence Blog.

Эксперты обратили внимание, что танк Т-90М имеет видимые повреждения, особенно его защитных элементов. В частности видна зона поражения на верхнем металлическом экране танка, который иногда называют "мангалом". При этом сверху россияне установили элементы динамической защиты (ERA) "Контакт-1".

В результате удара беспилотника некоторые из защитных блоков ERA сдетонировали, что привело к деформации защитного козырька и повреждению задней части башни танка. Однако российские журналисты отметили, что танк якобы остался цел, несмотря на прямое попадание дрона-камикадзе. Причем утверждалось, что Т-90 был вывезен с поля боя для последующего ремонта.

Последствия атака БПЛА на Т-90М

Также обозреватели отметили, что танки оккупантов часто сталкиваются с проблемами на передовой, становясь жертвами многочисленных украинских противотанковых средств, включая FPV-беспилотник и противотанковые управляемые ракеты ПТУР.

"Мангал" танка Т-90М после удара FPV-дрона

Элементы динамической защиты Т-90М

Поврежденный металлический экран танка Т-90М

О существовании серьезных проблем у российской военной техники на фронте рассказал и бывший начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский. По его словам, война в Украине стала испытанием для практически всех нестратегических видов и образцов вооружения и техники России. При этом главной жертвой опыта боевых действий последних двух лет стали российские танки.