Чистые руки. Тайна солдат и офицеров: как появилось военное приветствие

Одна из версий, почему военные начали отдавать честь ладонью вниз, может быть связана с чувствительностью офицеров и грязными руками солдат. Но есть и другие истории о том, как возникло военное приветствие в Древнем Риме, как здоровались рыцари и когда военные начали подносить руку к головному убору.

Мы не расскажем вам достоверную и полную историю, но сможем, по крайней мере, проследить некоторые моменты происхождения этой традиции.

Фокус перевел статью Трэвиса Пайка об истории происхождения военного приветствия.

Римское приветствие

Римское приветствие часто понимают неправильно. Оно не всегда использовалось так, как сейчас, изначально обозначая уважение и преданность конкретному человеку; кроме того, им пользовались не только военные — гражданские лица также часто приветствовали императора.

Римским приветствием часто называют салютование, которое использовали фашистские и авторитарные режимы, такие как нацистская Германия, но это разные вещи. Салютование, используемое этими режимами, представляет собой прямую руку, вытянутую вверх и в сторону, с соединенными пальцами; оно больше похоже на приветствие Беллами, введенное в 1892 году для использования во время произнесения школьниками клятвы верности.

Римское приветствие на колонне Траяна Фото: Викимедиа

Ни один источник не описывает, что римляне использовали этот же тип приветствия. Вместо этого римляне отдавали честь правой рукой, жестом поднятой вверх. Локоть часто был согнут и не поднимался выше уровня груди. Наконец, положение руки, по-видимому, было произвольным: на колонне Траяна в Риме изображены руки с ладонями в сторону, вверх, вниз и даже с пальцами, согнутыми внутрь ладони.

Рыцари и рыцарство

Согласно одной из теорий, салютование в том виде, в котором мы его знаем, произошло от средневековых рыцарей. Когда рыцарь проходил мимо другого рыцаря, командира или формирования, он поднимал правую руку, убирал забрало и показывал свое лицо. Идея заключалась в том, что правой рукой воин показывал, что у него нет оружия, а демонстрация лица обычно означала, что он не боится, но и не вступает в бой.

Хотя современное приветствие может происходить от этой средневековой практики, есть и более правдоподобные теории.

Современное приветствие в армии

Солдаты отряда 3 роты C 2-го батальона 641-го авиационного полка Национальной гвардии Гавайев стоят в строю во время церемонии развертывания на территории 103-го командования войск в Перл-Сити, Гавайи, 9 ноября 2017 года. Для 2-641-го авиационного полка это уже четвертое развертывание с 11 сентября Фото: US Army

Первые упоминания о современном салютовании относятся к XVIII веку. До этого существовала традиция, согласно которой солдаты снимали головные уборы, проходя мимо или входя в помещение, в знак уважения к вышестоящему офицеру.

Однако по мере того, как головные уборы становились все более богато украшенными, снимать их становилось все труднее и непрактичнее. Так традиция трансформировалась в поднятие руки к козырьку фуражки. В британской Книге предписаний от 1745 года говорится: "Мужчинам предписывается не снимать шляпу, когда они проходят мимо офицера, и не заговаривать с ним, а только похлопывать руками по шляпе и кланяться, проходя мимо". Как правило, правую руку поднимали до самого канта шляпы с ладонью, обращенной к вышестоящему. Эта традиция распространилась по всей Европе и в только что образовавшихся Соединенных Штатах.

Сегодня, в то время как во многих европейских странах ладонь по-прежнему поднимают вверх и направляют в сторону приветствуемого, в Соединенных Штатах ладонь направляют вниз.

Американский стиль, по-видимому, восходит к британскому военно-морскому приветствию. Палубные рабочие неизбежно пачкали руки. Показывать грязные руки считалось неуважительным, поэтому они стали отдавать честь ладонью вниз. (Общеизвестно, что офицеры — очень чувствительная публика).

Странно, что история салютования не очень хорошо известна и что его происхождение неясно. Салютование продолжает развиваться и имеет несколько разновидностей — винтовочное, мечевое и даже знаменитый салют из 21 пушки, — но по-прежнему является знаком уважения и приветствием. Следующее серьезное изменение наверняка произойдет в Космических войсках — салютовать в скафандре представляется сложным.

Об авторе

Трэвис Пайк — бывший пулеметчик морской пехоты, 5 лет прослуживший во 2-м батальоне 2-й бригады морской пехоты. В 2009 году он был направлен в Афганистан, а в 2011 году вернулся туда в составе 22-го подразделения MEU(SOC), проведя рекордные 11 месяцев в море. Он проходил подготовку в румынской армии, испанской морской пехоте, эмиратской морской пехоте и Национальной армии Афганистана. Является сертифицированным инструктором NRA по стрельбе из пистолета и ведет занятия по скрытому ношению оружия.