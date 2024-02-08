На оккупированной части Запорожья подростков готовят к службе в армии РФ, — ЦНС

По информации координаторов подполья, оккупанты анонсировали создание центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, где детей будут учить огневой и инженерной подготовке.

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. В частности, к службе в ВС РФ готовят подростков в Запорожской области. Об этом 8 февраля сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации координаторов подполья, оккупанты анонсировали создание на ВОТ Запорожье центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который откроют на базе детского оздоровительного лагеря "Искра".

В ЦНС добавляют, что в клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии РФ.

Все это, как отметили партизаны, под наблюдением инструкторов-оккупантов из РФ. Также детям планируют проводить лекции о войне, а также "российской истории".

"Центр национального сопротивления замечает "волонтеры" и "инструкторы" закончат свою карьеру раньше чем думают. Россия не способна и не заинтересована защищать своих приспешников, ведь стоимость жизни в РФ равна нулю", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 января в Центре национального сопротивления сообщили, что украинских детей заставляют писать благодарственные письма российским военным на временно оккупированных территориях. Таким образом враг пытается перевоспитать детей.

5 января стало известно, что представители следственного комитета РФ посещают детские праздники на временно оккупированных территориях юга. В частности, россияне следят за "надлежащим его проведением".