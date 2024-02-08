"Заставят Европу платить": США ищут варианты поставки оружия Украине без Конгресса, — NYT

Представители администрации президента Джо Байдена рассказали изданию, что в Белом доме обсуждается возможность комплексного обмена вооружениями, аналогично тому, что сделали Япония и Южная Корея.

Помощники президента США Джо Байдена активно ищут альтернативные пути для обеспечения оружием Украины в случае, если Конгресс останется парализованным. Рассматриваются варианты обмена вооружениями с другими странами, а также возможность, при которой Европа взяла бы на себя расходы на поставки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента.

По информации источников, обсуждается вариант, предусматривающий комплексный обмен вооружениями с третьими странами для поставки оружия Украине. Обмен может выглядеть так же, как он в свое время был организован с Японией и Южной Кореей. Тогда эти страны, отказавшись напрямую поставлять оружие в зону военного конфликта, передали его Вашингтону. Тем самым они позволили США отправить в Украину вооружение из собственного арсенала.

Или же, как добавляют в издании, США могут "заставить европейские страны платить" за американское оружие и отправлять его в Украину.

В то же время официально в Белом доме уверяют, что пока не занимаются поиском других вариантов, кроме одобрения финансирования в Конгрессе

"Мы не сосредоточены на плане Б", — отметил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако "за кулисами" в Вашингтоне и Европе широко обсуждаются другие возможности, включая конфискацию активов российского центрального банка на сумму более 300 миллиардов долларов.

Однако, как отмечают в издании, американские официальные лица признают, что на "горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса" в размере 60 миллиардов долларов. Эти средства позволили бы закупить для Украины улучшенную противовоздушную оборону, больше танков и ракет, а также боеприпасы.

Напомним, 8 февраля посол Украины в США Оксана Макарова сообщила, что в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.

В ISW ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.