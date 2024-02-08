Противник стал умнее: "Флеш" рассказал, как ВС РФ теперь используют "Шахеды" (видео)

По словам техно-блогера Сергея Бескрестнова, раньше российские Shahed регулярно летали "журавлиным клином", однако сейчас ситуация ухудшилась.

В Российской Федерации изменили тактику применения беспилотных летательных аппаратов Shahed для ударов по территории Украины. Об этом сказал техно-блогер и военный аналитик Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью украинской службе BBC 8 февраля.

По словам эксперта, если сначала "Шахеды" летали по прямой, то во время последних атак можно было заметить, что дроны двигаются полукругом, кругами и зигзагами.

"Они не управляются, их уже так программируют. То есть наш противник стал умнее в этом направлении. К сожалению", — констатировал "Флэш".

Аналитик отметил, что ранее можно было наблюдать "прямой российский идиотизм" – "Шахеды" регулярно летали "журавлиным клином". Однако сейчас, по словам блогера, ситуация ухудшилась, так как оккупанты учатся.

"Флэш" также указал на то, что мобильные огневые группы (МОГ) прикрывают то, что не всегда атакуют "Шахеды". Речь идет о важных военных объектах и критической инфраструктуре. Кроме того, МОГ расположены в местах, где замечены "традиционные" полеты "Шахедов".

"Мы не можем мобильные группы расставить по всей стране", — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным "Флэша", атака Shahed 1 января сильно отличалась от предыдущих — беспилотники постоянно маневрировали и летели "полукругами" без прямых участков маршрута. Кроме того, россияне снова применили Shahed черного цвета, которые сложнее увидеть ночью.

Ранее, 25 июля, аналитик отмечал, что во время налета беспилотники Shahed не сразу атаковали цели, а "кружили" вокруг Киева и над другими областями Украины. По его мнению, такие маневры — это или просто выматывание, или прощупывание ПВО.