"Просто по статистике": Игнат рассказал, можно ли вычислить дату нового обстрела (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, периодика российских обстрелов не позволяет точно спрогнозировать новую массированную атаку.

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Украине нужно всегда готовиться к атакам со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, так как вычислить точную дату новых обстрелов сложно. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 8 февраля.

"Здесь вы посмотрите просто по статистике: если в начале декабря они ударили, использовав до 20 крылатых ракет, дальше мы видели аж 29-го декабря… это у нас было 158 средств воздушного нападения, а дальше 2-го января, 8-го января и сейчас", — сказал спикер.

Как отмечает Игнат, учитывая подобную периодику российских атак, спрогнозировать новый массированный удар российских войск по Украине сложно.

Спикер подчеркнул, что к атакам ВС РФ нужного готовиться, в частности пополнять свои запасы. По его словам, партнеры Киева владеют информацией о том, в каких средствах нуждается Украина и на каких направлениях.

Игнат высказался о возможных новых обстрелах

Напомним, в Институте изучения войны считают, что ракетные удары России по Украине 7 февраля говорят о гонке инноваций в наступлении, обороне и адаптации в воздухе. По мнению аналитиков, россияне, возможно, специально разработали ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую ПВО с помощью комбинации Х-101 и Shahed, чтобы помочь другим ракетам дойти до целей.

Обозреватели мониторингового Telegram-канала Monitor также пришли к выводу, что во время обстрела Киева утром 7 февраля ВС РФ могли применить противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон".