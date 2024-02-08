Глобальные возможности: в США тестируют передовой комплекс спутниковой связи на C-130J (фото)

Командование американских ВВС заявило, что инновационная технология крайне важна для гибкости операций, так как новый комплекс связи позволит спасти жизни людей при медицинской авиационной эвакуации.

Военные 19-го авиакрыла ВВС США на базе Little Rock в Арканзасе впервые успешно протестировали новейший комплект спутниковой связи во время миссии с максимальной продолжительностью полета. Инновационный комплекс был установлен на военнотранспортном самолете средней и большой дальности C-130J Super Hercules. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба американского подразделения.

Американские специалисты установили на самолет комплект связи, который включает в себя установленную в люке спутниковую антенну, контроллер антенны, маршрутизатор и комплект связи для руководителей. После этого устройство было подключено к открытым и секретным сетям, обеспечивающим маршрутную спутниковую связь во время полета.

Военные сообщают, что успешные летные испытания, проведенные в ходе учений Gnarly Explodeo, подтвердили работоспособность системы в жестких условиях, подтвердили ее надежность и эффективность в расширении коммуникационных возможностей C-130J.

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"Система работает безупречно, позволяя нам получать в реальном времени изменения плана полета и задания в воздухе. Эта технология способна спасти жизни людей при медицинской авиационной эвакуации, что еще раз подчеркивает ее важность для поддержки критически важных задач", — отметил капитан 41-й эскадрильи Аарон Штольце, который руководил процессом тестирования.

По его словам, интеграция этого комплекса связи не только повышает операционную эффективность самолета, но и соответствует стремлению ВВС к гибкости операций.

"Эта платформа обеспечивает глобальное командование и управление, предоставляя нашему экипажу беспрецедентную ситуационную осведомленность Super Hercules, особенно на просторах Тихого океана", — добавил капитан.

Результаты тестирования послужили решением для удовлетворения намерения руководства Командования воздушных перебросок генерала Майка Минихана обеспечить инновационной связью 25% своего флота к 2025 году.

Напомним, бывший американский морской пехотинец Натан Чен рассказал, как технологии меняют работу командных пунктов. По его словам благодаря интернету Starlink, трансляциям Google Meet и мессенджеру Signal создать командный пункт стало значительно проще.