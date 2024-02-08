Приехали с Кубани и вступили в РДК: российские казаки воюют на стороне ВСУ под Авдеевкой

Казаки приехали, чтобы очистить землю от "псов кремлевского режима". Они уже успели принять участие в нескольких штурмах на Авдеевском и Сватовском направлениях.

В ряды "Русского добровольческого корпуса" вступили казаки. Вольно-казачий отряд приехал с Кубани и Дона. Об этом сообщили в пресс-службе РДК в Telegram.

"Так повелось, что всегда, когда в России к власти приходит антинациональный режим, казаки одними из первых берут в руки оружие. Поэтому и сегодня в рядах Российского добровольческого корпуса борются казаки", — говорится в сообщении.

Российские казаки приехали с Кубани и Дона для того, чтобы очистить свою землю от "псов кремлевского режима". Они уже успели принять участие в нескольких штурмах на Авдеевском и Сватовском направлениях и "приумножили славу своих вольных предков".

"Вольно-Казачий отряд РДК призывает вступить в свои ряды тех, для кого Казачья Воля — не пустые слова, а Честь — дороже жизни!" — добавили в сообщении.

Напомним, 23 января стало известно, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" помешали одному из грузовых поездов в Новосибирской области России доехать до точки назначения. Военные отметили, что враг перевозил ценный груз.

20 января в РДК рассказали, что их бойцы вступили в бой с российскими пограничниками в Брянской области. Добровольцы отследили вражеский Урал-4320 с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионным каналом. В частности, это произошло на участке дороги Горожанка — Улица.