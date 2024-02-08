Украина вернула из российского плена еще 100 военных (фото, видео)

Известно, что домой вернулись 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

В четверг, 8 февраля, Украина вернула 100 защитников из российского плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя. Все — наши, все — снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!", — написал глава государства.

Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 — защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях, об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему — 20.

Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц. Этот обмен стал 51-м.

Сначала об обмене сообщило Министерство обороны РФ. Россияне заявили, что процессу способствовало "посредническое участие гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов". Обмен, по информации российской стороны, состоялся по формуле "100 на 100".

Напомним, 50-ый обмен пленными состоялся 31 января. Из российского плена домой вернулись 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров Это защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики. Этот обмен стал первым после катастрофы Ил-76 в Белгородской области РФ 24 января. Тогда, по словам оккупантов, якобы погибли 65 украинских пленных. Украина запросила передачу тел.

1 февраля в СМИ опубликовали спутниковые фотографии с места катастрофы. На снимках четко виден след, оставленный самолетом во время падения, который растянулся на примерно 500 метров. При этом тел 65-и украинских военнопленных, о которых заявляла российская сторона, на фото не видно.

6 февраля пресс-служба Центра национального сопротивления заявила, что Россия хочет обменять заключенных коллаборационистов на своих пленных.