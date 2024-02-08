"Не было результатов": у Зеленского объяснили причину увольнения Залужного

Советник офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что ожидают новых решений, которые дадут возможность перехватить инициативу в российско-украинской войне.

В 2023 году, когда генерал Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ, на линии фронта не получили необходимых результатов. Подобная ситуация негативно влияет на общественные настроения. О причинах увольнения генерала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в заметке в соцсети X (Twitter).

Подоляк объяснил, что Залужного, а также некоторых других людей в командовании, сняли с должностей, поскольку возникла необходимость действовать по новому. Предыдущая тактика привела к тому, что в 2023 году они "не полностью обеспечили надлежащие результаты", а общественные настроения стали "негативными".

"Решение обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, которая не полностью обеспечивала надлежащие результаты прошлого года, не допустить застоя на передовой, который негативно влияет на общественные настроения", — написал советник председателя ОП.

Чтобы исправить ситуацию, нужно принять такие решения, чтобы перехватить инициативу на поле боя, а также — провести реформы в армии, — пояснил Подоляк.

"[Нужно — ред.] найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу, а также запустить процесс реформирования принципов управления в армии".

Увольнение Залужного — ход событий

Отметим, первые сообщения в СМИ о возможности устранения Залужного с должности появились 29 января. Анонимные собеседники журналистов заявили, что якобы президент обратился к генералу с просьбой о заявлении об отставке. Однако отставка не состоялась, зато 2 февраля на портале CNN опубликовали статью тогдашнего главнокомандующего. Автор статьи пояснил, что ВСУ для получения преимуществ на фронте необходимо усиливать оружие, которое дает возможность дистанционно поражать врага.

Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что действительно намерен сменить командующего — об этом политик рассказал западным СМИ. При этом тогда еще действующему главе армии предлагали стать послом в одной из стран НАТО, сообщили на портале "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

8 февраля появилось официальное сообщение о смещении Залужного и назначении генерала-полковника Александра Сырского. Кроме того, глава государства объяснил, каких именно изменений ожидает от нового командующего. Он должен улучшить систему управления армии — например, усовершенствовать логистику и сократить штабы, — говорилось в обращении.