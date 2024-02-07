"Надо для этого уволиться": СМИ узнали о "нереальном предложении" для Залужного

Президент Владимир Зеленский, по словам журналистов, лично сообщил главнокомандующему ВСУ о намерении переформатировать военную команду и изменить состав участников. В частности, инициатива касалась и должности Залужного.

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Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному предложили должность посла в одной из стран НАТО. Об этом сообщила "Украинская Правда".

Как проинформировали издание источники, оказалось, что "предложение нереально". Послом может быть исключительно гражданским, а Залужный — военный генерал.

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"То есть ему надо для этого уволиться, а у нас военное положение, это невозможно", — сообщает издание со ссылкой на источники из окружения главнокомандующего ВСУ.

Валерий Федорович, по информации издания, разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства, как указано в материале, прямо сообщил Залужному, что решил переформатировать военную команду, изменить состав участников, в частности это касалось главкома ВСУ. Президент предложил ему найти для себя новое место, вероятно, стать советником по вопросам модернизации войска.

На момент публикации материала в Офисе президента не комментировали информацию о "нереальном предложении" Валерию Залужному.

Вероятная отставка Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Чиновник заявил, что намерен провести определенные изменения в отношении руководителей, и не только в армии, а всей управленческой группы страны. По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".

Издание Washington Post 2 февраля сообщило, что Киев предупредил Белый дом о намерениях уволить Залужного. По мнению издания, отставка генерала может повлиять на моральное состояние украинской армии и пошатнуть доверие западных доноров. Соединенные Штаты заявили, что не будут вмешиваться в решение украинских властей об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, 2 февраля издание Washington Post сообщило, что увольнение Залужного вызовет негативную реакцию украинцев. Журналисты сообщили, Москва может воспользоваться негативными последствиями, которые спровоцирует решение об отстранении военного от обязанностей командующего.