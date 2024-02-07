"Треба для цього звільнитися": ЗМІ дізналися про "нереальну пропозицію" для Залужного

Президент Володимир Зеленський, за словами журналістів, особисто повідомив головнокомандувачу ЗСУ про намір переформатувати військову команду та змінити склад учасників. Зокрема, ініціатива стосувалася й посади Залужного.

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Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному запропонували посаду посла в одній з країн НАТО. Про це повідомила "Українська Правда".

Як поінформували видання джерела, виявилося, що "пропозиція нереальна". Послом може бути виключно цивільним, а Залужний – військовий генерал.

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"Тобто йому треба для цього звільнитися, а в нас воєнний стан, це неможливо", – повідомляє видання з посиланням на джерела з оточення головнокомандувача ЗСУ.

Валерій Федорович, за інформацією видання, розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Очільник держави, як вказано у матеріалі, прямо повідомив Залужному, що вирішив переформатувати військову команду, змінити склад учасників, зокрема це стосувалося головкома ЗСУ. Президент запропонував йому знайти для себе нове місце, ймовірно, стати радником з питань модернізації війська.

На момент публікації матеріалу в Офісі президента не коментували інформацію щодо "нереальної пропозиції" Валерію Залужному.

Ймовірна відставка Залужного

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого вперше підтвердив, що розмірковує стосовно заміни головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Посадовець заявив, що має намір провести певні зміни щодо керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської групи країни. З його слів, заміна "однієї людини не означає, що зараз можна вирушати в дорогу".

Видання Washington Post 2 лютого повідомило, що Київ попередив Білий дім щодо намірів звільнити Залужного. На думку видання, відставка генерала може вплинути на моральний стан українського війська і похитнути довіру західних донорів. Сполучені Штати заявили, що не втручатимуться в рішення української влади щодо звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, 2 лютого видання Washington Post повідомило, що звільнення Залужного викличе негативну реакцію українців. Журналісти повідомили, Москва може скористатися негативними наслідками, які спровокує рішення щодо відсторонення військового від обов'язків командувача.