Пожар и взрывы на двух НПЗ: Россия подверглась массированной атаке БПЛА (видео)

Звуки взрывов, по данным российских медиа, местные жители слышали в районе Афипского и Ильского нефтеперерабатывающих заводов. Министерство обороны России уверяет, что системы ПВО успешно отразили атаку БПЛА.

Ночью 9 февраля российские объекты атаковали в общей сложности 19 дронов: в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарским крае и Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены", — говорится в публикации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области сообщил, что ночью система ПВО пресекла попытка атаки БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. По его словам, никто не пострадал, "в целях безопасности правоохранительный блок проводит необходимые мероприятия".

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о громких звуках, которые были слышны над Курском и Курским районом.

"Это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие", — говорится в публикации.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области сообщил, что пресечена попытка совершить атаку с помощью БПЛА.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Пожар на Ильском НПЗ

После атаки беспилотника на Ильском НПЗ в Краснодарском крае возник сильный пожар, пишет SHOT со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По информации журналистов, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода примерно в 2 часа ночи. Произошел взрыв и пожар.

Ильский НПЗ им. А. А. Шамара в Краснодарском крае входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний ЮФО. Его производственная мощность на 2022 год — до 6,6 млн тонн нефти.

Также очевидцы рассказали, что слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет, к 3 часам ночи открытое горение ликвидировали службы завода.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ко времени публикации материала официально не комментировал атаку БПЛА на Ильский НПЗ.

Напомним, что Беларусь перебросила технику в сторону Украины. В ГПСУ сообщили об укреплении границы.

Ранее сообщалось, что белорусские "Киберпартизаны" передали Киеву данные о производителе БПЛА "Орлан".