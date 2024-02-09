В РФ готовят подводные лодки под ракеты "Циркон", которые еще не приняты на вооружение

Еще с 2013 года россияне пытаются модернизировать атомную подводную лодку "Иркутск". В частности, вместо ракетного комплекса "Гранит" субмарину должны вооружить ракетами "Оникс" и "Циркон".

В российских СМИ появилась информация о том, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота РФ после ремонта была спущена на воду, а ее модернизация продолжается. В частности, российская субмарина станет носителем так называемых "гиперзвуковых" ракет 3М22 "Циркон", сообщило 7 февраля агентство ТАСС.

"По имеющимся данным, модернизированная АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ ТОФ будет нести более 30 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". В качестве оружия самообороны она получит более 30 торпед "Физик-2", — говорится в сообщении.

Между тем эксперты Defence Express в своем материале отметили, что в связи с ракетами "Циркон", о которых так любят говорить российские пропагандисты, есть один любопытный нюанс. Дело в том, что генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов заявил, что данная ракета еще не принята на вооружение ВС РФ, поскольку это "небыстрая процедура".

"Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", — рассказал журналистам Леонов.

Откровение российского чиновника может вызвать недоумение, так как в начале января 2023 года президент РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами "Циркон". Более того, годом раньше министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства данного вида вооружения.

Теперь же Леонов признался, что перед поставкой на вооружение "Циркон" еще "требуют время для опытной эксплуатации".

Что касается самой АПЛ "Иркутск", то ее ремонт стартовал еще в 2008 году, а модернизация была начата спустя пять лет — в 2013. Программа предусматривала замену ракетного комплекса "Гранит" на противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", а также оснащение субмарины ракетами "Циркон", которые, как утверждает Леонов, еще не приняты на вооружение Вооруженными силами РФ.

Напомним, 7 февраля Россия нанесла массированный удар по украинским городам. По данным СМИ, оккупанты впервые могли применить "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон".