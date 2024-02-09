"Я дома уже": Зеленский показал новые кадры обмена пленными (видео)

По словам президента, Украина будет делать все возможное, чтобы обмены продолжались, а домой возвращались защитники.

В четверг, 8 февраля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулась сотня защитников. Президент Владимир Зеленский поделился новыми кадрами с обмена.

"Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат!", — написал в Telegram глава государства.

Что известно об обмене

Украина провела 51-й обмен пленными. Домой вернулись 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

84 спасенных воинов защищали Мариуполь, почти все (82) — защитники "Азовстали", остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему — 20.

Операцию возглавлял начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Обмен состоялся при посредничестве представителей Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Буданова, всего на Родину уже удалось вернуть 3135 человек.

На вопрос, как сейчас удается проводить обмены, руководитель ГУР заявил, что ответ на него можно будет получить только тогда, когда будут освобождены все наши защитники.

Первыми об обмене сообщило российское министерство обороны. Он якобы состоялся по формуле "100 на 100". Украина о формате обмена не сообщала.

Напомним, 50-й обмен пленными состоялся 31 января. Из российского плена домой вернулись 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров Это защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики. Этот обмен стал первым после катастрофы Ил-76 в Белгородской области РФ 24 января. Тогда российская сторона заявила, что после обменов скорее всего долго не будет.