Путин "пообещал" не нападать на Польшу и страны Балтии — поляки не поверили, — СМИ

Обозреватели обратили внимание, что похожую риторику главы Кремля уже слышали непосредственно перед полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому комментатору Такеру Карлсону, известному своими пророссийскими взглядами, заявил, что Россия не заинтересована во вторжении в Польшу, Латвию или куда-либо еще. Однако польские обозреватели отметили, что подобная риторика уже звучала в Кремле накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В частности, польские журналисты издания Defence 24 обратили внимание на слова российского президента по поводу сценария, при котором войска РФ будут направлены в Польшу, страну-члена НАТО. Путин заявил, что такое возможно, если Польша нападет на Российскую Федерацию.

"Только в одном случае — если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам? У нас просто нет никаких интересов, одни угрозы", — ответил российский президент.

Путин считает, что подобные разговоры ведет Запад, пытаясь запугать обывателей мнимой российской угрозой, в то время как "думающие люди и политики" понимают, что это якобы фейк.

Глава Кремля добавил, что у Москвы якобы также нет никаких намерений втягиваться в глобальную войну, так как подобный конфликт представляет угрозу для всего человечества.

"Западные аналитики часто вспоминают, что перед 24 февраля 2022 года Владимир Путин также заверял, что Россия не нападет на Украину", — прокомментировали польские обозреватели слова российского лидера.

Ранее Фокус собрал ключевые тезисы, которые озвучил президент РФ Владимир Путин во время большого интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В числе прочего российский лидер заявил, что РФ ни на кого не нападала и обвинил Украину в нежелании договариваться.