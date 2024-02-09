Юрий Галкин находился в российском плену два года и вернулся на Родину 31 января. Известно, что он был жителем Покровска Донецкой области.

Юрия Галкина, которого вернули в Украину во время обмена военнопленных, сбил автомобиль. Подробности сообщила в Instagram его дочь Валерия.

Мужчина, который два года находился в российском плену, от полученных травм погиб. Трагедия произошла 8 февраля.

"Сегодня моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", — сообщила Валерия.

Юрий Галкин находился в российском плену два года. Известно, что он проживал в Покровске.

На момент публикации материала региональные СМИ не сообщали о ДТП, в котором погиб Юрий Галкин. Пресс-центр полиции Донецкой области также не информировал о смертельной аварии.

Фото: Instagram

Обмен пленных 31 января

В среду, 31 января, Украине удалось вернуть из российского плена 207 граждан. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось вернуть военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, а именно рядовых, сержантов и офицеров.

Он отметил, что это уже второй большой обмен после длительного перерыва. Ермак добавил, что еще много украинцев остается в плену, Украина работает над тем, чтобы их вернуть домой.

Почти половина — защитники Мариуполя, как отметил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина — защитники Мариуполя.

Командир 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины Денис Прокопенко "Редис" отметил, что ни одного бойца, который оборонял Мариуполь, не вернули во время этого обмена. По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения в списках возвращенных пленных лишь несколько раз появлялись имена "азовцев".

Напомним, 6 февраля участники подполья заявили, что россияне планировали обменять заключенных коллаборационистов на своих пленных. Прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях о предоставлении списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборационистов.