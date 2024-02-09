Хуситы и россияне владеют одними и теми же беспилотниками из Ирана, — разведка США (фото)

Анализ обломков, проведенный специалистами Defense Intelligence Agency, показал, что БПЛА хуситов Waid 1 и Waid 2 и российские "Герани" схожие характерные элементы конструкции.

По данным разведывательного агентства США, повстанцы-хуситы, базирующиеся в Йемене, оснащены теми же ударными дронами иранского производства, что и российские войска, который вторглись в Украину. Об этом 8 февраля сообщили обозреватели Defence News.

Такие выводы были сделаны специалистами на основе найденных деталей, а также визуального сравнения общедоступных изображений.

Согласно опубликованному отчету Defense Intelligence Agency (DIA), анализ обломков сбитых дронов йеменских боевиков показал, что Иран вооружает своих прокси, в том числе, беспилотниками Waid 1 и Waid 2. По мнению экспертов DIA, они имеют общие особенности с иранскими Shahed-131/136. Речь идет о конструкции фюзеляжа, трубках Пито и удлиненных носовых конусах.

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Такие же характерные элементы конструкции имеют и российские беспилотники "Герань-1" и "Герань-2", которые тоже являются беспилотниками иранского происхождения, хотя и под другим брендом.

Стабилизаторы крыла Waid 2, показанные хуситами в Йемене, соответствуют размерам и форме крыльев самолета Shahed-136, показанного в Иране, и обломков самолета Geran-2 — российского названия Shahed-136, — найденных после российских атак на Украине", — говорится в оценке DIA.

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Кроме того в октябре прошлого года Украина захватила почти неповрежденный дрон Mohajer 6 в Черном море. Компоненты, извлеченные из обломков, имеют маркировку, очень похожую на ту, что была замечена в Иране. Данный беспилотник иранского происхождения публично демонстрировался в Иране и Ираке, и его можно легко опознать по характерному хвосту, а также по установленным на нем аппаратуре наблюдения и управляемым боеприпасам.

Скриншот отчета Defense Intelligence Agency

Отвечая на вопрос о распространении иранских беспилотников среди двух разных вооруженных сил в двух разных регионах, представитель DIA отметил, что вся имеющаяся у агентства информация "по этой теме содержится в отчете и сопроводительном релизе". Агентство, базирующееся на Объединенной базе Анакостия-Боллинг к югу от Капитолия, является основным источником иностранной разведки для военных целей.

Использование иранских дронов на Ближнем Востоке отметила и представитель Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами 6 февраля. По ее словам Министерство обороны США очень четко заявило, что Иран поставляет хуситам и другим ополченцам, поддерживаемым иранскими военными, оружие и различные возможности, включая БПЛА.

Напомним, в конце ноября прошлого года беспилотные летательные аппараты, похожие на российские Shahed, атаковали Тулу в Российской Федерации. При этом журналисты отметили, что он не имеет ничего общего с UJ-22 и"Бобрами".