"Погиб мой племянник": Данилов рассказал о личных потерях на фронте (видео)

Секретарь СНБО заявил, что после тысяч смертей, которые принесла Россия в Украину, не понимает, как можно садиться за стол переговоров с РФ.

На фронте в Харьковской области погиб племянник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. А крестник получил тяжелое ранение: ему оторвало часть ноги. Об этом в интервью изданию "Бабель" рассказал сам Данилов. Обе трагедии произошли в январе 2024 года.

"Это уплата. И когда говорят, что мы должны с россиянами о чем-то договариваться... У нас тысячи в стране тех, кто потерял своих близких. О чем мы с ними (можем договариваться — ред.)? Мы же к ним не пришли. Сидели они на своих болотах, зарабатывали на нефти и газе, что вам было не так? Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам. Я не хочу этого", — сказал Данилов.

Напомним, 1 февраля 2024 года возле города Бахмут Донецкой области во время боя с оккупантами погиб боец ВСУ с Киевщины Богдан Бородай. Об этом сообщил его отец, депутат Бучанского районного совета Вадим Бородай. 26-летний Богдан воевал в составе 24-й отдельного штурмового батальона "Айдар".

25 января 2024 года стало известно о смерти на фронте солиста Ривненской областной филармонии Богдана Соломки, который имел позывной "Паваротти". Он был родом из города Сарны. 20 января, выполняя боевое задание на Запорожском направлении, защитник потерял жизнь. Поблизости находился его брат, который также получил серьезные травмы, но несмотря на это смог эвакуировать тело Богдана с поля боя.