США продолжают поставлять Украине ракеты для ПВО, — Пентагон

В рамках программы "Инициатива содействия безопасности в Украине" (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, которая включает поставку вооружения для ЗРК.

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять Украине вооружение для ПВО. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, в которые входят некоторые системы противовоздушной обороны. Мы также продолжим тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", — заявил он.

На уточняющий вопрос, поступают ли американские ракеты ПВО в Украину, Райдер ответил: "да, а также другие возможности", о которых объявили в рамках программы USAI.

Инициатива содействия безопасности в Украине или USAI — это программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ее Вооруженных сил, оборудования и консультативных инициатив. Благодаря этой программе США закупает вооружение у промышленности, а не поставляет оборудование, которое изымается из запасов Минобороны страны. Впрочем, это может означать значительно более длительные сроки его поступления в Украину, потому что это вооружение еще надо изготовить.

Напомним, в четверг, 8 февраля, Сенат США со второй пробы поддержал процедурное голосование за документ о выделении пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Теперь Сенату необходимо несколько дней, чтобы согласовать окончательную версию законопроекта. Некоторые республиканцы продолжают настаивать на внесении правок. Далее документ направят в Палату представителей, где республиканцы угрожали его заблокировать.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине.