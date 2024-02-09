Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК: что это значит

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тераса Мельничука, ТЦК и СП смогут в любое время вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.

Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Какие задачи ТЦК будут выполняться круглосуточно:

Рассмотрение дел об административных правонарушениях: ТЦК и СП смогут налагать штрафы за нарушения правил мобилизации, воинского учета и других законов.

ТЦК и СП смогут налагать штрафы за нарушения правил мобилизации, воинского учета и других законов. Организация медосмотров и психообследований: Районные ТЦК и СП будут иметь возможность проводить медосмотры и психообследования военнообязанных и резервистов в любое время суток.

Районные ТЦК и СП будут иметь возможность проводить медосмотры и психообследования военнообязанных и резервистов в любое время суток. Персональный учет: ТЦК и СП будут вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.

Мобилизация в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в связи с российским вторжением. Как отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, обсуждение публично того, сколько людей нужно мобилизовать, опасно, потому что это помогает врагу прогнозировать действия военных и оценивать ресурсы.

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.

Напомним также, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.