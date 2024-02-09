Друзья сражаются за Украину: Усик ответил, готов ли пойти воевать против России
По словам украинского боксера, активно поддерживает защитников своей страны, при этом многие из его друзей погибли или были ранены на передовой.
Александр Усик, объединенный чемпион супертяжелого веса (34-0-1, 24 КО), выразил готовность присоединиться к Вооруженным силам Украины, если это будет необходимо. Он также поделился своими мыслями о погибших друзьях в борьбе против российских оккупантов и о тех, кто получил тяжелые ранения. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Times.
Усик подчеркнул, что активно поддерживает защитников своей страны, отметив их высокий боевой дух и оптимизм, несмотря на сложности, с которыми они сталкиваются.
"Я готов встать на защиту нашей родины, если это понадобится. Это ужасно видеть, как молодые люди лишаются конечностей или жизни. У меня много друзей, которые сражаются за Украину. Некоторые из них погибли, другие получили тяжелые ранения. Но их дух не сломлен. Они остаются оптимистами и показывают больше позитива, чем люди, которым не приходится постоянно думать о войне", — отметил Усик.
Напомним, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии, был перенесен из-за травмы британского боксера.
Ранее, 1 февраля, сообщалось, что супругу боксера Екатерину вместе с дочкой, которую назвали Мария, выписали из роддома.