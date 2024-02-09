"Потребуются ресурсы": генерал США рассказал, есть ли у них деньги для тренировок ВСУ на F-16

По словам американского офицера Дэна Хокансона, Вашингтон обладает достаточными ресурсами и способностями, чтобы продолжить программу обучения украинских летчиков, которая уже находится в стадии реализации.

Соединенные Штаты обладают достаточными ресурсами и способностями, чтобы продолжить программу обучения украинских летчиков на F-16, которая уже находится в стадии реализации. Однако, в случае расширения этой программы, потребуются дополнительные финансовые ресурсы. Об этом сообщил четырехзвездный генерал армии США Дэн Хокансон в комментарии изданию "24 Канал".

Обучение пилотов Вооруженных сил Украины продолжается, даже несмотря на исчерпание средств на военную помощь для Украины.

Генерал Национальной гвардии США Хокансон подчеркивает, что на данный момент имеющихся средств достаточно для завершения первой части тренировок. Однако, в случае расширения программы обучения потребуются дополнительные финансовые ресурсы.

"Если мы решим увеличить эту цифру, очевидно, нам потребуются ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала", – сказал генерал Хокансон.

Напомним, 25 января Юрий Игнат рассказывал, почему нельзя сейчас передать истребители F-16. По его словам, для размещения и использования в Украине американских многоцелевых истребителей необходимо подготовить инфраструктуру и дождаться обучения пилотов.

В ISW ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.