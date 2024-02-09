Саудовская Аравия "положила глаз" на ТОС-1А: зачем саудитам "Солнцепек", — эксперты

Обозреватели полагают, что Эр-Рияд заинтересовался российскими системами из-за их широкого применения на войне в Украине и высокой огневой мощи.

Саудовская Аравия в перспективе может закупить и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, ПТРК "Корнет-ЭМ" и стрелковое вооружение. Об этом 8 февраля сообщил агентству ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", оружие ближнего боя и стрелковое вооружение неизменно вызывают интерес у представителей вооруженных сил ближневосточных стран", — заявил он.

Между тем обозреватели Bulgarian Military предположили, что Эр-Рияд заинтересовался российскими огнеметными системами ТОС-1А ввиду их широкого применения во время боевых действий в Украине. Вероятно, ближневосточные специалисты сочли их достаточно эффективным вооружением в большом ассортименте современных ракетных систем.

Кроме того, российская огнеметная система в последнее время прошла ряд улучшений. Так появилась модернизированная версия ТОС-2 "Тосочка", которая благодаря колесному шасси и интегрированному устройству заряжания стала мобильнее предшественника ТОС-1А. Однако саудиты, если верить заявлением Михеева, заинтересовались именно гусеничным вариантом "Солнцепек", который к тому же имеет 24 пусковые ячейки для термобарических снарядов в сравнении с 18 у ТОС-2.

Напомним, в сети появилась информация, что российские оружейники ведут работы по созданию усовершенствованных огнеметных систем ТОС-3 под названием "Дракон". Эксперты полагают, что новая система будет установлена на гусеничное шасси танка Т-72 или Т-80.