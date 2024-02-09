В РФ ведутся работы над новой огнеметной системой ТОС-3: что известно, — СМИ

Предположительно, новая система под названием "Дракон" будет установлена на шасси танка Т-72 или Т-80, и иметь установку с 15 ячейками для термобарических боеприпасов.

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В России ведутся работы над созданием новейшей усовершенствованной тяжелой огнеметной системой ТОС-3. По информации анонимных источников, эта многозарядная ракетная система будет вариантом старых моделей, используемых россиянами в настоящее время в войне с Украиной. О том, что известно о новом российском оружии говорится в материале Bulgarian Military от 9 февраля.

Информация о ТОС-3 поступает от местных наблюдателей, которые внимательно следят за деятельностью Омского завода транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш"). Сообщается, что компания производитель зарегистрировала новый товарный знак, что и свидетельствует разработке новой системы. Есть предположение, что огнеметная система выйдет с приставкой "Дракон".

Версия обозревателей

Авторы публикации предполагают, что ТОС- 3 "Дракон" будет представлять собой систему, устанавливаемую на гусеничное или танковое шасси. Установка, вероятно, будет способен запускать около 15 ракет, которые будут представлены в двух вариантах с зажигательной или термобарической боеголовкой. Эксперты предсказывают, что новая система будет установлена на шасси танка Т-72 или Т-80 — такое предположение основано на том, что Омсктрансмаш, не выпускает танковое шасси к Т-90.

Также предполагается то ТОС-3 будет меньшее число пусковых труб в отличие от двух предшественников — ТОС-1А "Солнцепек" с 24 ячейками и ТОС-2 "Тосочка" с 18 ячейками, вариант "Дракон" будет оснащен установкой с 15 ячейками для реактивных боеприпасов.

"Уменьшение боекомплекта ТОС-3 может быть связано с весом системы, установкой дополнительного оборудования и наличием системы активной и динамической защиты", — полагают эксперты.

Велика вероятность того, что на ТОС-3 "Дракон" могут быть установлены новые ракеты ТБС-M3 с дальностью 15 км, которые уже используются в огнеметных системах семейства ТОС. Таким образом если в плане боеприпасов, российские инженеры не придумают что-либо новое, то изменения, вероятно, коснутся только конструктивных решений самой пусковой установки.

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Напомним, в середине октября было зафиксировано первое применение противником тяжелой огнеметной системы ТОС-2. Она была применена по укрепленному району украинских войск, однако точное место события не сообщается.