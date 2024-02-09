Не из-за НАТО: Путин в интервью озвучил причины нападения на Украину, — Bloomberg

По мнению автора статьи Марка Чемпиона, Путин уже давно убежден в своей версии истории, в которой Украина была искусственно создана и что некоторые ее территории принадлежат РФ.

Интервью президента Росси Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном подтвердило, что его основная цель в войне против Украины заключается в территориальных завоеваниях. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.

По мнению издания, Путин уже давно убежден в своей версии истории, в которой Украина была искусственно создана и что некоторые ее территории принадлежат России. Эта убежденность играла важную роль в его решении вторгнуться в страну. Хотя Путин и Карлсон обсуждали исторические аспекты, мало что нового было сказано. Убежденность Путина в его исторической интерпретации важна для понимания его действий, даже если она основана на вымыслах, отмечают журналисты.

"Чтобы понять, насколько извращен исторический анализ Путина, рассмотрим его высказывания о более известном периоде, связанном со Второй мировой войной. Здесь он хотел заявить, что Польша сотрудничала с Адольфом Гитлером, когда тот вторгся в Варшаву в 1939 году. В то же время Советский Союз, который в том же году подписал с Гитлером пакт о разделе Польши между ними и согласился не присоединяться к Великобритании и Франции в борьбе с Германией, почему-то не сотрудничал. Вот так. Россия вступила в войну, когда Гитлер нарушил договор и пошел на Москву, два года спустя", — говорится в материале.

По мнению издания, российский лидер вторгся в Украину, будучи уверенным в том, что возвращает "по праву" российские территории. При этом несогласие с расширением НАТО играет вспомогательную роль.

Хотя его интерпретация истории полностью фантастическая, но теперь понятно, почему Путин стремился захватить Киев — он считает его жителей русскими.

Согласно мнению автора статьи Марка Чемпиона, интервью Такера Карлсона точно не то, чем он мог бы гордиться как журналист.

"Он не задал Путину ни одного вопроса о массовых убийствах в Буче под Киевом или в других местах. Также он не проявил интерес к подтвержденным документально случаям похищений и другим формам насилия над украинцами на оккупированных территориях. Карлсон ничего не сделал, чтобы опровергнуть ложные утверждения Путина, став для него своего рода подарком, помогая российскому президенту транслировать свой привычный микс полуправды и явной лжи, убеждая американцев, что именно они виноваты в нападении России на Украину".

Интервью Путина

Президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, кто начал войну в Украине, о частном разговоре о фашизме с президентом Украины и назвал виновных в подрыве газопровода "Северный поток".

После выхода интервью с Такером Карлсоном издание The Washington Post написало, что у президента РФ была возможность оправдать нападение на Украину перед американскими консерваторами. Но то, на чем он заострил внимание, стало неожиданностью даже для Карлсона.

Также сообщалось, что Путин рассказал о разговоре с президентом Зеленским и перепутал его отца с дедом.