Из 1 млн человек воюет до 300 тысяч: Сырский может провести аудит военных, — Подоляк (видео)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен провести аудит военнослужащих и сказать, какое еще дополнительное количество мужчин нужно в армии, рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине мобилизация должна проводиться постоянно. По его словам, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен провести аудит военных. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 9 февраля.

Подоляк отметил, что сейчас все вопросы по комплектации ВСУ, мобилизации, ротации и демобилизации связаны с главнокомандующим. Он рассказал, что Генштаб может обеспечить четкое объяснение относительно ТЦК и потребностей армии.

"Надо четко понимать, кто и как будет проводить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца по линии фронта", — подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, мобилизация — это вопрос не одномоментного, а постепенного доукомплектования, поскольку в месяц должно обеспечиваться определенное количество людей, из которых часть пойдет на обучение и ротации.

Михаил Подоляк отметил, что сегодня не рассматривается мобилизация конкретно 500 тысяч человек. Кроме этого, он напомнил, что президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 8 февраля заявил, что сейчас в ВСУ находятся почти миллион человек, однако из них только 200-300 человек были привлечены к боевым действиям.

"Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского — именно провести аудит: где, кто, как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно, — ред.)", — добавил он.

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Напомним, 9 февраля Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК и СП. В результате военкоматы смогут в любое время суток рассматривать дела об административных правонарушениях, организовывать медосмотры и психобследования и вести персональный учет.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль заявил, что мобилизация — это ответственность украинского правительства, и ее нельзя перекладывать на других. По его словам, Польша не будет искать мужчин и не будет отправлять их в Украину.