Возвращение мужчин из-за границы: в Польше рассказали, как помогут Украине с мобилизацией

Мобилизация — ответственность украинского правительства, ее нельзя перекладывать на других, считает председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль. По его словам, могут быть применены деликатные административные решения.

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Новый законопроект о мобилизации предусматривает механизмы возвращения мужчин из-за границы. По словам председателя комитета по иностранным делам сейма Польши Павла Коваля, никто не будет искать резервистов и отправлять их в Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию Sestry.eu.

Коваль отметил, что по таким вопросам должно высказываться правительство, однако он считает, что это деликатное дело.

"Если будет большая активность украинской власти в отдельных странах ЕС, то правительства этих стран обязательно оправдают ожидания. Но было бы плохо, если бы мы сейчас поставили вопрос так, что именно правительства стран ЕС отвечают за мобилизацию в Украине", — сказал Павел Коваль.

Он отметил, что готовность европейских стран мягко поддержать процесс появится тогда, когда будет запрос украинской власти. Однако мобилизация — это ответственность украинского правительства, и ее нельзя перекладывать на других, убежден Павел Коваль.

Если поступит запрос со стороны правительства Украины в Польшу, то никто не будет искать мужчин и отправлять их в Украину. Павел Коваль предположил, что можно применить деликатные административные решения, исключительно законные.

"Вопрос мобилизации — это прежде всего вопрос отношений между украинским государством и украинскими гражданами. И формы поддержки со стороны Запада нужно вводить очень деликатно, чтобы не переусердствовать", — добавил он.

Напомним, первый генеральный прокурор независимой Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин заявил, что попытки призвать в ВСУ мужчин, находящихся за рубежом, является легитимным. По его словам, все украинцы должны выполнять свой конституционный долг.

Ранее сообщалось, что в случае принятия нового законопроекта о мобилизации, некоторые госслужащие потеряют право на бронирование. Кабмин устанавливает критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, которые являются критически важными для государства.