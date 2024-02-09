"Вышел с поднятыми руками": ВС РФ расстреляли безоружного военного ВСУ под Бахмутом (фото)

Во время штурма украинских окопов возле Клещеевки противник убил двух украинских военных, которые пытались сдаться в плен.

В районе Клещиевки Донецкой области российские военные расстреляли безоружного украинского военного, который вышел к ним с поднятыми руками. Еще одного бойца враг убил с помощью гранаты. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

9 февраля в СМИ распространили видео, на котором оккупанты убили украинских защитников во время захвата позиций возле Клещиевки Бахмутского района. Вражеский беспилотный летательный аппарат зафиксировал как, вероятно, командир одного из российских подразделений приказал не брать в плен во время штурма окопов ВСУ.

"Во время наступления на позиции военных РФ расстреляли одного безоружного пленного, который вышел к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, также это квалифицируется как тяжкое международное преступление. Поэтому руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

ВС РФ убили украинских защитников

Напомним, 30 января стало известно, что во временно оккупированных Алешках Херсонской области оккупанты расстреляли гражданского мужчину, вышедшего покурить. Пострадавший получил семь пулевых ранений.

26 января во временно оккупированной Кременной в Луганской области обнаружили тела 60-летней женщины, ее 37-летней дочери и 41-летнего мужчины. Их россияне расстреляли из огнестрельного оружия.