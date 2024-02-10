Новая атака дронами ВС РФ: в Одессе слышали взрывы, в Харькове сильный пожар (видео, фото)

В результате атаки на Харьков сгорели более 15 частных жилых домов. За помощью к медикам обратился пострадавший. Также нашли тело погибшего человека.

Российские войска вечером 9 февраля начали новую массированную воздушную атаку на Украину. О первых группах БПЛА Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 21:40.

Сообщается, что дроны двигались из акватории Черного моря. Они летели в Николаевскую и Одесскую области. Уже в 22:40 появились сообщения о вражеских беспилотниках в Харьковской области.

БПЛА атаковали Харьков: что известно

В 22:54 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ударом. В нем слышали взрывы.

Как заявил в 23:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне нанесли удары дронами-камикадзе Shahed по Харькову и населенному пункту Великий Бурлук. По его словам, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.

"Сейчас — без пострадавших", — отметил Синегубов.

Также в сети опубликовали видео с места событий.

Как сообщило позже "Суспільне", по меньшей мере семь частных домов, хозяйственных построек и гаражей пылают на одной из улиц в Немышлянском районе Харькова в результате российских ударов.

Позже Терехов сообщил, что вражеские БПЛА ударили по АЗС. В результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Мэр сообщил, что площадь пожара 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей.

Затем руководитель областной прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков заявил журналистам, что к врачам обратился мужчина, он получил 40% ожогов тела в результате пожара. Он также заявил о 15 сгоревших домах.

"Российские военные, предварительно с территории Белгородской области, запустили БПЛА типа Shahed. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова. В результате разрушен объект критической инфраструктуры. Там было большое количество топлива, поэтому так ужасны последствия пожара", — сказал Фильчаков.

Позже пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, что на месте пожара нашли тело погибшего.

БПЛА атаковали Одесскую область: что известно

О первых взрывах в Одессе сообщил корреспондент Фокуса еще в 21:44 вечера 9 февраля.

В 23:23 глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки.

"44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. В настоящее время он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", — сообщил Кипер.

В 00:10 ночи 10 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили о новых группах БПЛА, которые движутся в направлении Одесской области. Дроны направлялись к Татарбунарскому и Килийскому районам. Также Олег Кипер предупредил об опасности жителей Измаильского района области.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили только в 02:21 ночи.

Напомним, что представительница Сил обороны Наталия Гуменюк заявила, что оккупанты усилили атаки ударными БпЛА на юге Украины и пытаются найти ПВО. В связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море.