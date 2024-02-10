Догнал и подорвался: Стерненко показал работу нового украинского FPV-дрона Darts (видео)

Украинский БПЛА несет больше взрывчатки, чем российских ударный беспилотник "Ланцет". Новый дрон даст возможность сэкономить ракеты HIMARS, убежден волонтер Сергей Стерненко.

Российский военный грузовик, который мчался по шоссе неподалеку от линии фронта, попал под удар нового украинского дрона Darts. Устройство догнало вражескую цель и взорвалось прямо перед ней. Видео с кадрами работы беспилотника Сил обороны волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в заметке в соцсети X (Twitter).

Стерненко отметил, что беспилотник Darts использовали бойцы подразделения М2 Центре специальных операций "А" СБУ.

На видео видно, как беспилотник направляется к российскому грузовику, который пересекает перекресток в неустановленной местности. Нескольких секунд хватает, чтобы догнать и перегнать машину. После этого грузовик подрывается. Последние кадры записи показывают разбитый военный автомобиль ВС РФ.

В заметке указывается, что удар нанесли с помощью новейшей разработки — FPV-дрона Darts: "длинный дрон" поработал в тылу врага.

Дроны ВСУ — чем особенны беспилотники Darts

Darts — ударный дрон украинского производства, который, как уверяет Стерненко, в несколько раз "превосходит в дальности все FPV-квадрокоптеры". На портале Общественного объединения "КИЕВ ДЕФЕНДЕРС" можно увидеть, как выглядит дрон Darts вблизи и узнать его характеристики.

Дроны Darts возле бойцов Сил обороны Фото: Kyiv Defenders Дроны Darts — на полигоне Фото: Kyiv Defenders

Технические характеристики, заявленные разработчиками ударного дрона Darts:

максимальное расстояние до цели — 40-50 км;

скорость — до 160 км/ч;

вес взрывчатки — около 4 кг;

стоимость — около 40 тыс. грн.

По словам Стерненко, Darts все же нельзя сравнить с российским ударным дроном "Ланцет" — он дешевле и имеет другой принцип наведения на цель. Отметим, "Ланцет" ВС РФ также достает на расстояние до 40 км, несет взрывчатку до 3 кг, на цель направляется оптико-электронным и телевизионным наведением.

Ранее Фокус рассказывал о беспилотниках, в которых нуждаются Силы обороны. Например, в январе западные эксперты заметили, что необходимо создавать дроны, которые будут использовать искусственный интеллект: это даст возможность избежать влияния систем РЭБ. Тем временем в Минцифры рассказали, сколько танков и пушек обезвредили роты ударных БПЛА, созданные в ВСУ.

Напоминаем, 9 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему война, которая происходит в Украине, является войной будущего. 8 февраля росСМИ показали фото "загадочного дрона", который залетел далеко вглубь территории РФ.