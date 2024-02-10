"Вызвал больше доверия": россиянин случайно пошел за дроном ВСУ и попал в плен (видео)

Бойца ВС РФ должны были вести "свои", но беспилотник, которого он выбрал проводником, повел в плен. При себе вражеский боец имел украинский флаг и икону.

Российский оккупант сам пошел за дроном Вооруженных сил и попал в плен. Выяснилось, что ему должен был показывать дорогу беспилотник ВС РФ. Деталями инцидента поделилась 10 февраля пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура".

Украинский дрон случайно привел мобилизованного российского заключенного в плен, это произошло на Авдеевском направлении. Защитники увидели на поле боя вражеского бойца, который не ориентировался в пространстве, и направили туда БПЛА — хитрость сработала.

"Как потом мы уже узнали, его должны были спасать "свои" с помощью корректировки дрона. Но наш беспилотник вызвал больше доверия и оккупант пошел в направлении украинских военных", — объяснили в "Магуре".

Из вещей оккупант имел рюкзак и украинский флаг. Его зовут Алексей, и из 47 лет своей жизни россиянин 22 года провел в тюрьме. Впоследствии его "забрали и привезли на войну".

"На плече у него икона, говорит, что верит в Бога. За то, что он пришел убивать украинцев, губернатор заплатил ему 169 тысяч рублей, однако тех денег он не видел, потому что дал карточку своему "товарищу", который должен был ехать в магазин, но тот погиб. Вообще Алексей говорит, что он за мир", — рассказали в бригаде ВСУ.

Украинские воины подчеркнули, что должны бороться, пока "эта нечисть" есть на территории страны. Пресс-служба добавила, что пополнение обменного фонда важно для возвращения пленных защитников домой.

Что говорит сам Алексей?

Оккупант вспомнил, что видел над собой три дрона, и один из них "был какой-то маленький такой и постоянно что-то сбрасывал взрывающееся". Россиянин сообщил командиру, что над ним летают несколько беспилотников. Тот ответил, что дроны российские и они "показывают дорогу".

Алексей признался, что сидел за кражи, хулиганство и разбой. Ему оставалось два года до выхода на свободу, когда пошел воевать. На родине ему пообещали, что почистят дело, и можно будет устроиться на любую работу. В течение трех месяцев бывший заключенный воевал на Авдеевском направлении.

"Я понимаю вас, что это ваша земля. Я вообще не хотел воевать, я так-то давно уже хотел сдаться в плен, но возможности не было", — поделился захватчик.

Он объяснил, что видел видео с пленным, который призвал не верить в рассказы о якобы жестоких издевательствах со стороны украинских солдат.

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что российские оккупанты в районе Клещиевки расстреляли безоружного бойца ВСУ. Защитник вышел к противникам с поднятыми руками.

Украинские пограничники уничтожили 11 вражеских пехотинцев в Луганской области. Шестерых из них ликвидировали с помощью установки ЗУ-23-2.