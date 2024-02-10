Мать поддерживает войну в Украине: Сырский вызывает беспокойство из-за родственников в РФ, — Guardian

Близкие родственники нового главнокомандующего ВСУ продолжают жить в России. По словам его брата Олега, они не общаются и ничего не знают о нем.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области (Российская Федерация), однако в 1980-х годах переехал в Украину. Зато некоторые его родственники до сих пор проживают на территории агрессора. Об этом сообщило издание The Guardian.

Журналисты отметили, что Александр Сырский имеет репутацию генерала "советского образца", который "мало заботится" о жизни своих военных. Ему приписывают руководство обороной Киева в начале полномасштабного вторжения и успешное контрнаступление в Харьковской области в конце 2022 года. Однако генерала критикуют за то, что тот участвовал в якобы "провальной" обороне Бахмута Донецкой области.

Русское происхождение Сырского

Александр Сырский родился во Владимирской области РФ и учился в Московском высшем военном командном училище. В Украину он переехал в 1980-х годах. Его близкие родственники продолжают жить в России.

"Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я ничего о нем не знаю", — сказал брат Сырского Олег российскому изданию ТАСС.

Кроме этого, он рассказал, что Сырский в Украине живет всю жизнь, начал службу и имеет семью.

По информации The Guardian, 82-летняя мать Александра Сырского в российской социальной сети "Одноклассники" "часто лайкала посты, которые поддерживают вторжение России".

Напомним, 9 февраля бывший полковник британской армии Ричард Кэмп рассказал, что генерал Александр Сырский — сильный командир, который "отдаст каждую жилу обороне своей страны".

В тот же день министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели первое рабочее совещание. Они говори о плане действий ВСУ на 2024 год.