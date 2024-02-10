Мобилизация в Украине: кого из работников коммунального предприятия забронируют от призыва

На коммунальном предприятии останется квота бронирования в размере 50% от общего количества военнообязанных, рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации не изменится процесс бронирования военнообязанных мужчин на коммунальном предприятии. Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире "Киев 24".

"Бронирование должно быть, оно есть и сегодня. Новый закон о мобилизации ничего не меняет для работников коммунального сектора экономики, который важен для города. Это и Киевпастранс, и метрополитен, и Киевтеплоэнерго", — сказал Владимир Бондаренко.

По его словам, на коммунальном предприятии останется квота бронирования в 50% от общего количества военнообязанных. В частности, из ста водителей только 50 могут быть забронированы. Он отметил, что водитель — это одна из самых дефицитных специальностей, поэтому их нехватка будет продолжаться.

Бондаренко рассказал, что до начала полномасштабного вторжения в Киеве на коммунальном предприятии работало более 76% мужчин. Тогда как бронирование высчитывается именно от количества военнообязанных. Например, на предприятии работает 100 человек, из которых мужчины — 50, то есть забронировать можно всего 25 человек.

Напомним, 10 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что у Украины хватит ресурсов на два месяца. Он отметил, что финансирование новых волн мобилизации не произойдет без демобилизации.

Ранее адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский заявил, что новый законопроект о мобилизации не определяет мест для вручения повесток. Однако также документ может быть отправлен в электронный кабинет.