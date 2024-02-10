ВС РФ применили редкую РСЗО "Чебурашка" с нестандартным калибром против ВСУ (фото)

До начала полномасштабного вторжения РСЗО "Чебурашка" формально принадлежали боевикам т.н. "ДНР". В России систему называли "кустарным" изделием, рассказали аналитики Defense Express.

На востоке Украины Вооруженные силы Российской Федерации применяют редкую РСЗО "Чебурашка". Ее задекларированный калибр 217 мм (фактически 240 мм) не является стандартным для вражеской армии. Об этом сообщило издание Defense Express.

Кадры с использования оккупантами РСЗО "Чебурашка" с задекларированным калибром 217 мм (фактический показатель — 240 мм) появились в открытом доступе. Этот калибр стандартный для Северной Кореи.

РСЗО "Чебурашка"

До начала полномасштабного вторжения РСЗО формально принадлежали боевикам т.н. "ДНР" (или 1-му армейскому корпусу ВС РФ), тогда как российская пропаганда называла "Чебурашку" "кустарным" изделием, сделанным на временно оккупированной Донецкой области. Аналитики Defense Express отметили, что это второе упоминание о российской РСЗО "Чебурашка" с февраля 2022 года.

В августе 2022 года враг заявлял, что бойцы 1-го армейского корпуса ВС РФ получили две дополнительные системы. Аналитики отметили, что РСЗО могли изготавливаться в единичных экземплярах. Кроме этого, калибр 240 мм не является стандартным для России. Однако он был в системах БМ-24 1950-х годов.

"Можно сомневаться, что на складах армии РФ до наших дней сохранились соответствующие боеприпасы", — считают эксперты.

Согласно The Military Balance 2023, линейка РСЗО с калибром 24-мм на вооружении армии КНДР. Речь идет о БМ-24 и системах под индексами M-1985, M-1989 и M-1991.

РСЗО "Чебурашка": что известно

Мобильная РСЗО"Чебурашка" на модифицированном шасси КрАЗ-260 стреляет 217-миллиметровыми ракетами, заявленная дальность которых достигает 9600 метров. Система может запускать до 64 ракет, в каждом блоке по 32.

РСЗО "Чебурашка"

Напомним, в августе 2023 года российские военные впервые показали применение РСЗО "Чебурашка" на фронте. В частности, выстрелы из установки происходят медленнее, чем на РСЗО "Град".

В августе 2022 года оккупанты возобновили производство РСЗО "Чебурашка". Неизвестно, было ли налажено производство системы возле ОРДЛО или на территории РФ.