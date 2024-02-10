Погиб через 9 дней после мобилизации: в Тернополе сообщили о смерти военного, — СМИ

Мужчину мобилизовали в ряды ВСУ 1 февраля 2024 года, тогда как 9 февраля его объявили погибшим. Мэр Тернополя не сообщил о причинах смерти бойца.

9 февраля погиб 35-летний украинский военный Николай Ирзайкин, родом из Тернополя. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал в своем Facebook.

"Еще одна ужасная весть всколыхнула наш город. Ангелом возвращается домой воин Ирзайкин Николай Валентинович (20.02.1988 г.р.). Его жизнь оборвалась 9 февраля. Мы искренне сочувствуем семье и всем близким Героя. Он навсегда останется в наших сердцах мужественным защитником, который искренне любил Родину. Вечная и светлая память!" — сказал Сергей Надал.

Местный телеканал "Тернополь1" рассказал, что мужчина умер через девять дней после мобилизации.

"Умер тернополянин, который мобилизовали 9 дней назад Николай Ирзайкин работал на предприятии "Шредер", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что Николая Ирзайкина призвали в ВСУ 1 февраля 2024 года.

"Как случилось так, что 9 дней после мобилизации Николай уже оказался на фронте — вопрос к ТЦК", — отметили в СМИ.

Кроме этого, журналысты распространили объявление от предприятия "Шредр", где погибший работал штамповщиком.

"Свою жизнь за свободу Украины отдал наш коллега, Ирзайкин Николай, который работал штамповщиком и был мобилизован 1 февраля 2024 г. С глубокой печалью и скорбью сообщаем о смерти нашего воина", — говорится в объявлении.

Заметим, что мэр города Надал в своей публикации не указал причины и место гибели мужчины. Однако в комментариях местная жительница рассказала, что Ирзайкин якобы пошел в ТЦК и СП обновить данные, однако в тот же день ему дали время только собрать вещи.

Напомним, в начале февраля стало известно, что на фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины 32-летний Александр Белоконь. Его мобилизовали в ВСУ в марте 2023 года.