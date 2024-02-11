ВС РФ продвигаются в районе Бахмута: есть случаи казни украинских военных, — ISW

В ISW отметили, что РФ нарушает статью 41 Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

Российские оккупанты казнили украинского военнопленного вблизи Бахмута, который сдался в плен. Об этом сообщает в отчете за 10 февраля американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что 9 февраля кадры в сеть попали кадры, сделанные с БпЛА РФ, на которых видно, что российские военные казнят украинских военнопленных возле Клещиевки на Бахмутском направлении.

"На кадрах видно, как российский солдат казнит невооруженного украинского пленного, который сдался с поднятыми руками и убил второго украинского пленного, бросив гранату в блиндаж. Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование и уголовное производство", — говорится в сообщении Института.

В ISW подчеркнули, что нападение на солдат, которые выразили намерение сдаться в плен, является нарушением статьи 41 Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

Ранее уже фиксировались случаи, когда российские оккупанты казнили украинских военнопленных вблизи Работино на западе Запорожской области и возле Степного на Авдеевском направлении в декабре 2023 года.

Сообщается также, что ВС РФ продвинулись вблизи Бахмута на фоне позиционных боев в этом районе 10 февраля. По сообщению российских военных блогеров, подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ продвинулись в лесной зоне к югу от Богдановки (северо-западнее Бахмута).

По сообщению украинской стороны, позиционные бои продолжались на северо-восток от Бахмута в районе Раздоловки, на северо-запад от Бахмута в районе Богдановки, на запад от Бахмута в районе Ивановского, на юго-запад от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки, на юг от Бахмута в районе Южного и Шумов.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что военные РФ расстреляли украинских военных 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее оккупанты расстреляли в Волновахе семью из 9 человек. По информации российского следствия, убийцы с Дальнего Востока стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителем и использованием тепловизора.