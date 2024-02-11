Сенат США поддержал законопроект о средствах для Украины: когда проголосуют

Сенаторы проголосовали за продвижение пакета финансирования Украины и Израиля, как информирует The Hill, после того, как процедурное предложение, предложенное сенатором Майком Ли от штата Юта о внесении изменений, провалилось.

Сенат США 11 февраля поддержал во время процедурного голосования законопроект о средствах для Украины и Израиля. Далее будет его окончательное рассмотрение. Об этом сообщает The Hill.

Сенат рассмотрел правки к законопроекту о помощи Украине и Израилю. После этого было проведено процедурное голосование, чтобы перейти к финальному рассмотрению вопроса.

Издание Reuters сообщило, что Сенат "преодолел последнее процедурное препятствие и продвинул меру по предоставлению иностранной помощи". Окончательное голосование, на котором примут соответствующее решение, состоится в ближайшие дни.

Сенаторы проголосовали за продвижение пакета финансирования Украины и Израиля после того, как процедурное предложение, предложенное сенатором Майком Ли (штат Юта) о внесении изменений в пакет, провалилось. Ли обвинил лидера большинства Чака Шумера в блокировании голосования за поправки.

Законопроект еще не принят. Впоследствии состоится его окончательное рассмотрение. Американский пакет помощи предусматривает предоставление 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь в области безопасности Израиля.

Рассмотрение помощи от США для Украины

В октябре 2023 года президент США Джо Байден обратился к Конгрессу о выделении дополнительного финансирования в размере 101 млрд долл., причем для Украины могли выделить около 64 млрд долларов. Сенат поддержал предложение, зато в Нижней палате сенаторы от Республиканской партии полтора года блокируют решение.

Сначала республиканцы указывали, что им не понятно, на что потратит деньги Украина. Затем состоялись дебаты по миграционному законодательству. Законодательные нормы в 2024 году так и не были приняты.

Напомним, 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная. Он призвал Запад оказать помощь Украине. Алексей Данилов заявил, что Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, это привело к некоторым изменениям.