На спасение Авдеевки могли направить одну из лучших бригад ВСУ, — СМИ

По данным журналистов, 3-я отдельная штурмовая бригада — единственная из сухопутных бригад Украины, о которой точно известно, что на минувшей неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

ВСУ направили подкрепление в Авдеевку, и, возможно, для этой цели используются силы одной из лучших украинских бригад. Об этом пишет Forbes.

3-я отдельная штурмовая бригада — единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о подкреплении в минувшую субботу, 9 февраля.

"Усиливаем рубеж блокирования, устанавливаем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистические поставки продолжаются", — отметил он.

Решение продолжать бои за Авдеевку сопряжено с огромным риском, отмечают журналисты. Сообщается, что у Тарнавского было два варианта. Отвести выживших из 110-й бригады из незащищенной восточной части города и укрепить линию в центре Авдеевки или недалеко от города, на западе.

Или же усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить крупные российские силы от линии снабжения.

Тарнавский заявил об "адекватном ответе" оккупантам. Под этим может подразумеваться и развертывание элементов 3-й штурмовой бригады, которая с декабря находится в резерве в Краматорске.

По словам бойца бригады Егора, в феврале подразделение проводило регулярные интенсивные тренировки и готовилось к новым атакам на позиции оккупантов.

Возможно, события в Авдеевке в последние недели вынудил 3-ю бригаду приостановить обучение и вернуться на фронт, считают авторы публикации.

По словам журналистов, падение обороны Авдеевки не было неизбежным. В начале наступления российских войск в октябре украинские защитники находились на выгодных позициях, но пророссийские республиканцы в американском Конгрессе своевременно не обеспечили ВСУ боеприпасами.

Напомним, что российские войска продвинулись возле Авдеевки, по данным за 11 февраля. В ISW рассказали об оккупированных территориях.

Также сообщалось, что в ночь на 12 февраля ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.