По данным Центра национального сопротивления, командиры подразделений расстреливают своих подчиненных во время выполнения "служебных обязанностей".

В России растет недовольство среди членов личного состава армии из-за действий их командиров, которые все чаще подвергают подчиненных расстрелу. Эту тенденцию отмечает Центр национального сопротивления при Силах специальніх операций ВСУ (ЦНС).

По данным центра, в западном военном округе российских вооруженных сил замечен рост случаев насилия со стороны командиров в отношении своих подчиненных.

В частности, в Курской области фиксируются многочисленные судебные приговоры в гарнизонных военных судах по делам о массовых убийствах военнослужащих. Там командиры подразделений расстреливают своих подчиненных во время выполнения "служебных обязанностей".

"В результате последнего инцидента в начале февраля текущего года курский гарнизонный военный суд вынес приговор об осуждении к 14 годам колонии старшего прапорщика, который в состоянии тяжелого алкогольного опьянения расстрелял строй подчиненных", — говорится в сообщении ЦНС.

По уточнению, такие инциденты часто возникают из-за враждебности между сторонами или в связи с тем, что военнослужащие находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что военные РФ расстреляли украинских военных 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее оккупанты расстреляли в Волновахе семью из 9 человек. По информации российского следствия, убийцы с Дальнего Востока стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителем и использованием тепловизора.