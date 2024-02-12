Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу и временно сложил полномочия

На время госпитализации министра обороны, его функции будет выполнять его заместитель — Кэтлин Хикс, которая уже приступила к своим обязанностям.

Министр обороны США Ллойд Остин 11 февраля был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида под Вашингтоном после того, как у него появились симптомы "внезапной проблемы с мочевым пузырем". На время новой госпитализации глава оборонного ведомства сложил свои обязанности. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны генерал-майора Пэта Райдера, Остин III был доставлен в больницу своей охраной. При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.

"Он все еще находится в больнице и проходит лечение. Сегодня примерно в 16:55 министр Остин передал функции и обязанности офиса министра обороны заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, — заявил Райдер.

Хикс уже приступила к выполнению своих функций и обязанностей.

Реакция СМИ

Информация о госпитализации главі Пентагона уже просочилась в прессу. Так американское издание The New York Post пишет, что 70-летний Остин оказался под пристальным вниманием в связи с его решением скрыть диагноз рака простаты и недавнюю госпитализацию от чиновников Белого дома и Пентагона, включая президента США Джо Байдена.

"Хотя Остин известен своей закрытостью, критики утверждают, что он потерял некоторые права на конфиденциальность, когда занял главный пост в оборонном ведомстве страны", — отметили обозреватели.

Напомним, по информации Politico, в Пентагоне отнеслись с сочувствием и пониманием к решению Остина сохранить конфиденциальность в вопросе своего диагноза, но у чиновников возникают вопросы по поводу того, почему министр решил утаивать факт своего заболевания.