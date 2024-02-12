"Полезный лакей Путина": Байден прокомментировал угрозы Трампа "поощрить Россию" к агрессии

Потенциальный второй срок Дональда Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США, убежден Джо Байден.

Заявления Дональда Трампа об угрозах "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО являются "ужасными и опасными". Об этом сказал президент США Джо Байден, пишет The Hill.

По словам американского президента, потенциальный второй срок Трампа разрушит международные отношения США и поощрит врагов страны.

"Признание Дональда Трампа в том, что он намерен дать Путину "зеленый свет" для дальнейшей войны и насилия, продолжать его жестокое нападение на свободную Украину и распространять свою агрессию на народы Польши и стран Балтии, являются ужасными и опасными", — заявил Байден.

Слова Трампа Байден назвал "предсказуемыми", ведь они звучат от "человека, который обещает править как диктатор, как только вернется в Овальный кабинет".

Кроме того, в соцсети X Байден опубликовал сообщение с заявлениями Трампа во время митинга в Южной Каролине.

"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, Путин и его полезные лакеи положили глаз на более значительные призы, — написал Байден.

Прокомментировал заявление Трампа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, любое нападение на Альянс встретит "единый и сильный ответ".

"Любое предположение, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску. Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и преданным союзником НАТО", — сказал Столтенберг.

Напомним, в воскресенье, 10 февраля 45-ый президент США Дональд Трамп во время митинга в Южной Каролине вспомнил, что будучи президентом, заявил одному из лидеров стран НАТО, что "поощрил бы Россию" напасть на тех членов НАТО, которые делают недостаточные финансовые взносы на оборону Альянса.

Обеспокоенность словами лидера выразила Польша. В соцсети Х президент Анджей Дуда написал, что "союз Польши и США должен быть сильным, независимо от того, кто сейчас находится у власти". И добавил, что благодаря мудрой и дальновидной политике последних 8 лет Польша тратит на оборону 4% ВВП и благодаря этому его страна находится и будет в безопасности.