Компания NCMS представила новую легкую авиабомбу ADB для беспилотников (фото)
Это легкий боеприпас весом 650 граммов, специально разработанный для применения с БПЛА. Радиус поражения его осколочно-фугасной боеголовки составляет 20 метров.
На выставке World Defense Show 2024 Национальная компания механических систем Саудовской Аравии (NCMS) впервые представила на публике авиабомбу Air Drop Bomb. Это легкое решение предназначенное в основном для беспилотных летательных аппаратов, сообщает European Defence Review.
Авторы публикации отмечают, что в последнее время использование боеприпасов, которые сбрасываются с помощью БПЛА стало обычным делом. Поэтому NCMS решила разработать оружие специального назначения, оптимизировав соотношение летальности и массы.
Air Drop Bomb или ADB — это легкий боеприпас весом 650 граммов с тонким лонжероном, заканчивающимся узлом из шести ножек. Длина ADB чуть больше минометного снаряда, — это должно повысить устойчивость и точность после сброса.
Боеголовка снаряда осколочно-фугасная. О подробностях устройства боевой части не сообщается, известно лишь то, что радиус поражения нового боеприпаса составляет 20 метров.
В ходе выставке ADB была представлена в комплекте с коммерческим дроном DJI Matrice 300 RTK. Это квадрокоптер имеет максимальный взлетный вес 9 кг, из которых 2,7 кг приходится на полезную нагрузку.
Данный беспилотник способен нести три таких заряда, а учитывая его полезную нагрузку БПЛА имеет запас хода до 55 минут.
"Компания уже начала производство своего ADB, 1000 единиц этого оружия уже поставлены заказчику, имя которого не разглашается", — подытожили обозреватели.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в перспективе может закупить у России тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Предположительно Эр-Рияд заинтересовался российскими системами из-за их широкого применения на войне в Украине.