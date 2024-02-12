Аналог GMLRS и Stinger: Турция запустила в серию собственные ракетные системы (видео)

В серийное производство будут поставлены баллистические ракеты Tayfun, переносные комплексы Sungur и KaraOK, а также ракеты для реактивных систем TRG-230.

Агентство оборонной промышленности Турции (SSB) и руководство предприятия Roketsan подписали контракты на серийное производство отечественных баллистических ракет Tayfun для сухопутных войск Турции. Кроме того, в серию запустят также ПЗРК Sungur, ПТРК KaraOK и реактивных снарядов с системой лазерного наведения для РСЗО TRG-230. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

В этой связи обозреватели Defence Express пишут, что серийное производство ракетного вооружения в Турции начнется в рамках национальной ракетной программы. Таким образом турецкая армия получит на вооружение отечественные аналоги систем GMLRS, PrSM, Stinger и Javelin.

Эксперты отмечают, что баллистические ракеты оперативно-тактического уровня Tayfun уже имеют дальность 560 км, но турецкие оружейники планируют увеличить показатели до 1000 км. При этом внимание заслуживают сроки, в пределах которых ракеты стали готовы к серийному производству. Так первые испытания Tayfun прошли только в октябре 2022 года, хотя разработка комплекса велась достаточно долго.

"Даже сейчас точные характеристики этой ракеты не разглашаются. Но учитывая ее дальность, а тем более планы на 1000 км версию, Tayfun вполне сравним с перспективной американской ракетой PrSM", — считают эксперты.

ПЗРК Sungur

Разработанный Roketsan переносной зенитно-ракетный комплекс Sungur является почти аналогом ракеты к ПЗРК Stinger. Максимальная дальность ракеты — 8 км, высота — 4 км, а дальность поражения цели составляет от 4 до 4,5 километров.

Головка ракеты использует тепловизионную (инфракрасную) систему самонаведения типа Imagine Infra-Red (IIR). Сам комплекс классифицируется как ПЗРК четвертого поколения.

ПТРК KaraOK

KaraOK — это противотанковая ракета 3-го поколения. Главной их особенностью является возможность ведения огня в режиме "выстрелил и забыл". С помощью системы самонаведения ракета самостоятельно движется к указанной цели и поражает ее. По словам разработчиков, аналогично американскому ПТРК FGM-148 Javelin, KaraOK способен атаковать цель в наименее защищенную часть — верхнюю проекцию бронетехники.

Комплекс состоит из одноразового пускового контейнера диаметром 125 мм, длиной 110 см и массой 16 кг. Боеприпас оснащен двухступенчатым двигателем и имеет тандемную боеголовку. Дальность поражения достигает 2,5 км.

Ракета TRGL-230

TRG-230 — это семейство управляемых ракет диаметром 230 мм, разработанных и производимых турецкой компанией Roketsan. Основным компонентом системы является самоходная боевая машина типа MBRL на колесном шасси. Ракета имеет массу в 215 кг, при этом осколочно-фугасная боевая часть весит 42 и рассчитана для поражения целей на дистанции от 20 до 70 км.

Напомним, Турция активно работает по созданию первого отечественной конфигурации противокорабельного ракетного комплекса Atmaca, совместимого с истребителями F-16. Интеграция данных ракет позволит значительно повысить огневую мощь истребителей и усилить их возможности в борьбе против флота противника.