ВСУ могут использовать вертолеты РФ на фронте: в Defense Express указали на интересный момент

ФСБ РФ заявила, что Воздушные силы ВСУ получили российские самолеты из-за незаконной их продажи Росавиацией. Речь идет о трех вертолетах Ми-9 и транспортных самолетах Ил-76.

ФСБ обвинила Росавиацию в незаконном выводе 59 бортов из юрисдикции России и провела обыски. Эксперты Defense Express считают, что такие обвинения выглядят "странно".

Из РФ незаконно вывезли 59 бортов: что известно

Росавиация, она же "Федеральное агентство воздушного транспорта", отвечает за сегмент гражданского авиатранспорта и государственное имущество в этом сегменте.

По данным ФСБ, с марта 2022 года по июнь 2023 года из-за действий работников Росавиации из юрисдикции России было незаконно выведено 59 бортов, 36 из них были проданы за границу, восемь — в "недружественные страны".

Кроме этого, оккупанты утверждают, что несколько воздушных судов начали воевать на фронте на стороне Украины. Речь идет о трех вертолетах Ми-8 и транспортных самолетах Ил-76, которые якобы выполняли рейсы с выключенными ответчиками, что в результате позволяет скрывать информацию о маршрутах. Враг заявил, что борта Ил-76 могли использовать для доставки оружия и техники для ВСУ.

"Интересный" момент в обвинении ФСБ

Эксперты отметили, что обвинения выглядят "странно", поскольку Росавиация отвечает только за гражданский авиатранспорт.

"Под этот случай вряд ли подпадают очень редкие эпизоды, когда российские военные перегоняли свои Ми-8 и сдавались в плен Украины. Представить себе ситуацию, когда гражданские Ми-8 "кочуют" с территории РФ и затем оказываются на нашей земле, чтобы уничтожать оккупантов — тоже довольно сложно", — рассказали в Defense Express.

Аналитики отметили, что не нужно исключать вариант, когда ФСБ лишь открыла очередное "дело вредителей" под придуманным обвинением, как это происходило в сталинские времена.

Напомним, 26 декабря в СМИ сообщили, что российская Объединенная авиационная корпорация (ОАК) выпустила истребители пятого поколения Су-57. Враг утверждал, что в 2023 году государственный заказ на выпуск подобных бортов вырос вдвое.

29 декабря стало известно, что в России начали работу над советским проектом учебно-боевого самолета МиГ-УТС. Программу создания борта противник позиционировал как ключевую часть нового комплекса подготовки летчиков.