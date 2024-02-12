"Здесь не будут вручать повесток": во Львове заработал центр рекрутинга в ВСУ

Гражданский центр заработал в одном из ЦНАПов во Львове. Он направлен на то, чтобы людей набирали в армию в соответствии с профессией.

Во Львове открыли первый центр рекрутинга украинской армии во Львове. Об этом сообщает городской голова Андрей Садовой в своем телеграм-канале.

В Украине заработал первый центр для рекрутинга в ВСУ. Проект стартовал при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета. Он призван построить прозрачную и эффективную модель набора бойцов в украинское войско. Заработал центр в ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.

Во Львове открыли первый центр рекрутинга в ВСУ Фото: Андрей Садовый/Facebook

"Здесь не будут вручать повестки. Каждый получит подробную информацию об актуальных военных вакансиях. Этими словами открыли первый Центр Рекрутинга Украинской Армии во Львове", — написал Садовой.

Городской голова отметил, что часто среди тех, кто хочет пойти в армию есть колебания, сможет ли человек себя реализовать по специальности, где они могут быть эффективными. Садовой добавил, что человек может быть медиком, программистом, логистом или другим специалистом.

Фото: міський голова Андрій Садовий

Известно, что подобные центры планируют открыть в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Сама структура является гражданской.

Напомним, 9 февраля в Минобороны писали о намерениях открыть первый центр рекрутинга в ВСУ во Львове.

19 декабря начальник пресс-службы Министерства обороны Илларион Павлюк в интервью СМИ сказал, что рекрутинг — это способ улучшить сервис для военнообязанных, которые готовы присоединиться к ВСУ, однако он не является заменой мобилизации.